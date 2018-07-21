G20 Toplantısı Buenos Aires'te başladı

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan 20 ülkenin maliye bakanları, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya geliyor.

Türkiye'yi Bakan Albayrak temsil ediyor

2 günlük G20 toplantısına Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılıyor.

Diğer G20 üyelerinin heyetlerine ilaveten Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de orada.

IMF Başkanı Legarde'dan basın toplantısı

Toplantının ilk gününde delegelerin yapacağı basına kapalı görüşmelerin yanı sıra Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.

Ayrıca, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, görüşmelerinin ardından “G20 Aile Fotoğrafı” çekimlerine katılacak.

Ticaret savaşının ardından ilk görüşme

G20, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği ve Çin gibi ülkeleri hedef alan ek gümrük vergisi uygulamasının ardından gerçekleşen ilk toplantı.

Dolayısıyla ana gündem maddesi de yükselen ticaret gerilimleri olacak.

Kripto paralar da masada

Toplantı öncesi TÜSİAD'ın da dahil olduğu “Küresel Ticaret Koalisyonu”, bir bildiri yayımlayarak, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamalara karşı çıkmaya davet etti.

Buna ilaveten, kripto paralar, vergilendirme ve yapay zeka çağında istihdam gibi başlıkların da toplantının gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Dönem başkanı Arjantin

Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Arjantin ise öncelik vereceği 3 konunun "çalışma hayatının geleceği", "kalkınma için altyapı yatırımları" ve "sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA