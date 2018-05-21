G20 dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geliyor

G20 dışişleri bakanları, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya geliyor. İki gün sürecek toplantının önemli gündem maddelerinden biri, İran'la nükleer anlaşmanın akıbeti olacak. Fakat bir süre önce anlaşmadan çekilen ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo toplantıya katılmayacak.

DW Türkçe'de yer alan habere göre buluşmada Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drianda da yer almayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kısa bir süre önce toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Alman Bakan, İran'la anlaşmayı kurtarmaya çalışacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarmak için Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bugün bir araya gelecek. Arjantin, Meksika ve Şili dışişleri bakanlarıyla da konuyu masaya yatıracak Alman Bakan’ın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr ile de görüşmesi bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti'li politikacı Pazar günü Arjantin’e gelişinde, İran'la nükleer anlaşmayla ilgili, "Vazgeçmek, İran’daki nükleer silahların durumuna dair tamamen bilinmeyen bir geleceğe doğru yol almak anlamına gelir" demişti.

Anlaşmayı sürdürmeye yaptırım engeli

ABD’nin aksine Çin, Rusya ve AB ülkeleri, İran’ın nükleer silah üretmesinin engellenmesi amacıyla imzalanan anlaşmayı devam ettirmek istiyor. Ancak bunun için ABD’nin yeni yaptırımlar öngördüğü İran'la ekonomik iş birliğinin devam etmesi gerekiyor.

G20 bakanlarının buluşmasındaki diğer önemli gündem maddeleri terörle mücadele, dijitalleşme ve iklimi koruma olacak.

G20 zirvesi 30 Kasım'da

G20 topluluğu, 19 sanayi ve gelişmekte olan ülke ile AB’den oluşuyor. Bu topluluğun tamamı, dünya nüfusunun üçte ikisini ve küresel ekonominin yüzde 80’ini temsil ediyor.

Devlet ve hükümet başkanlarının da katılacağı bu yılki G20 zirvesi, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te yapılacak.

Kaynak: Reuters