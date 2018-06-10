G-7 zirvesi liderler arasındaki gerilimlerin gölgesinde geçti

Kanada'nın Quebec eyaletinde düzenlenen 44'üncü G-7 Liderler Zirvesi, "gümrük vergisi" gerginliğinin gölgesinde bir hayli zorlu geçti.

Zirveye, dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin liderleri arasındaki gerilimler damgasını vurdu. İran nükleer anlaşmasından çekilen Washington yönetimine tepki zirvede de sürdü.

ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum vergilerini yüksek tutacağını söylemesi tansiyonu daha da yükseltti.

"G-7 ülkelerinin sayısı 6'ya düşebilir, dert etmiyoruz"

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "G-7 ülkelerinin sayısı 6'ya düşebilir, dert etmiyoruz" dedi.

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını, Kanada halkına "adeta hakaret" olarak niteledi.

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Trump: Trudeau ikiyüzlü ve zayıf

Trump, Kanada Başbakanı'nın konuşmasını da eleştirdi. Twitter hesabı üzerinden Trudeau'nun açıklamalarına sert bir dille tepki gösteren Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça ikiyüzlü ve zayıf" dedi.

ABD Başkanı Trump zirvede yalnız kaldı

Zirveden geriye kalan fotoğraflar ise dünyanın gündemine yerleşti. Zirvenin en çok konuşulan fotoğraf, toplantıların özeti gibiydi. Bir tarafta kollarını birleştirerek oturan ABD Başkanı Trump, diğer yanda Almanya, İngiltere, Japonya Başbakanları ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron...

Fotoğrafa yansıyan detay ise, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Trump arasındaki gerilimdi. Dünyanın gündemine oturan fotoğraf, Trump’ın zirvede yalnız kaldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Şanghay’da birlik görüntüsü

Dünyanın takip ettiği bir diğer uluslararası toplantı ise Çin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi oldu. Şanghay’daki liderler, G-7 zirvesinin aksine birlik görüntüsü verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay’ın G-7’den önemli olduğunu savundu. Kapanış bildirgesinde, yeni uluslararası ilişkiler modellerinin inşası çağrısı yaptı.

Kaynak: TRT Haber