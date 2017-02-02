  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Füze denemesi başarılı oldu'

'Füze denemesi başarılı oldu'

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, pazar günü gerçekleştirilen balistik füze denemesinin ABD yönetiminin iddiasının aksine "başarılı" olduğunu söyledi.

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Füze denemesi başarılı oldu
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, pazar günü gerçekleştirilen balistik füze denemesinin ABD yönetiminin iddiasının aksine "başarılı" olduğunu söyledi.
 
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Dehkan, ABD'nin başarısız şeklinde nitelendirdiği füze denemesine dair, "Bu füze denemesi başarılı oldu." dedi.
 
Füze denemelerinin nükleer anlaşmaya aykırı olduğuna yönelik ABD yönetiminden gelen açıklamaları da hatırlatan Dehkan, "İran'ın füze denemeleri, nükleer anlaşma ya da 2231 sayılı kararı ihlal etmiyor." ifadesini kullandı.
 
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini, füzenin yaklaşık bin kilometre yol katettikten sonra infilak ederek, başarısız olduğunu duyurmuştu.
 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn dün yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin balistik füze denemesinin hem bölgeyi hem de ABD'yi tehdit ettiğini söylemişti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararda İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.
 
Etiketler: iran, balistik füze denemesi, iran savunma bakanı hüseyin dehkan
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