  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Fukuşima'ya gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini geçti

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ne gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini gönderdi.

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Fukuşimaya gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini geçti

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali'ne gönderilen su altı robotu ilk görüntülerini gönderdi.

Nükleer santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) tarafından yapılan açıklamada, "Little Sunfish (Küçük Güneşbalığı)" adı verilen su altı robotunun, nükleer santralin felakette en çok hasar gören bölümlerinden 3 numaralı reaktörün emniyet kazanına girdiği bildirildi.

Robotun ilk görüntülerini gönderdiği ifade edilen açıklamada, robotun, hem hasarı tespit etmeye hem de felaketin ardından eriyip kazanın dibine çöken ve radyoaktif su altında kalan yakıtı bulmaya çalışacağı belirtildi.

Fukuşima'daki hasarı tespit etmek için daha önce de uzaktan kumandalı robotlar gönderilmiş ancak nükleer santraldeki aşırı derecedeki yüksek radyasyon çalışmaları olumsuz etkilemişti.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açmış, Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine yol açmıştı. Olayın ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti. Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin yıllarca sürebileceği tahmin ediliyor.

Etiketler: Japonya, fukuşima, görüntü
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