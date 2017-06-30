Fukuşima nükleer santrali yöneticisi hakkındaki iddiaları reddetti

Japonya'da 6 yıl önceki deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima nükleer santralini işleten Tokyo Elektrik Gücü Şirketi'nin (TEPCO) üç eski yöneticisi mahkemede haklarındaki görevlerini ihmal suçlamasını reddetti.

Fukuşima'daki nükleer kazaya ilişkin açılan davada hakim karşısına çıkan eski TEPCO Yönetim Kurulu Başkanı Tsunehisa Katsumata ve iki eski başkan yardımcısı, 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi nedeniyle özür diledi ancak haklarındaki ihmal suçlamalarını kabul etmediklerini belirtti.

Tokyo Bölgesi Mahkemesinde süren duruşmada, Katsumata ve yardımcıları Sakae Muto ve Ichiro Takekuro, tesisi sular altında bırakan tsunamiyi öngöremedikleri için cezai sorumluluk taşımadıklarını savundu.

Katsumata, "Radyoaktif maddelerin salınımına neden olan ciddi kaza nedeniyle meydana gelen çok büyük sorun için bölgede ve ülke genelinde ikamet edenlerden özür dilerim." dedi.

Muto da, "O zamanı anımsadığımda, hala böyle bir kazayı beklemenin imkansız olduğunu düşünüyorum. Kazayla ilgili cezai sorumluluğum olmadığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Mahkemede söz alan bir savcı ise sanıkların, tsunami riskine ilişkin veri ve çalışmalara erişim sağladığını savunarak, "Hiçbir önlem almadan reaktörleri çalıştırmaya devam ettiler. Güvenlik sorumluluklarını yerine getirmiş olsalardı, kaza meydana gelmezdi." şeklinde konuştu.

Duruşmanın bir yıldan uzun sürmesi bekleniyor.

TEPCO ise kurum olarak suçlanmıyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce insan sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.