  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Fukuşima nükleer santrali işleten şirkete 5 milyar dolarlık dava

Fukuşima nükleer santralini işleten TEPCO'ya 5 milyar dolarlık tazminat davası açıldı.

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Fukuşima nükleer santrali işleten şirkete 5 milyar dolarlık dava

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami felaketinde ağır hasar gören Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ne (TEPCO) 5 milyar dolarlık tazminat davası açıldı.

TEPCO'dan yapılan açıklamada, California mahkemesinde açılan davada aralarında denizcilerin de bulunduğu 150 ABD vatandaşının radyasyona maruz kaldığı gerekçesiyle şirketten 5 milyar dolarlık tazminat talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, davacıların yaptırdıkları testler ve tedavi masraflarının karşılanması için TEPCO ve ismi açıklanmayan Amerikalı bir şirket tarafından bir fon oluşturulmasını da istedikleri ifade edildi.

Amerikalı denizciler felaket bölgesinde kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmuştu.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce insan sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor. 

Etiketler: Japonya, Fukuşima nükleer santrali, deprem, tsunami, radyasyon
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