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Buradasınız : » » Fukuşima nükleer felaket nedeniyle intihar eden kişinin ailesine tazminat ödenecek

Fukuşima nükleer felaket nedeniyle intihar eden kişinin ailesine tazminat ödenecek

Japonya'daki nükleer felaket nedeniyle köyünün tahliye edileceğini öğrendikten sonra intihar eden kişinin ailesine 15,2 milyon yen tazminat ödenmesine karar verildi.

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Fukuşima nükleer felaket nedeniyle intihar eden kişinin ailesine tazminat ödenecek

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Fukuşima Bölge Mahkemesi, Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) nükleer felaketin ardından doğup büyüdüğü Iitate köyünün boşaltılacağını öğrenmesinin ardından intihar eden Okubo'nun ailesine 15,2 milyon yen tazminat ödemesine karar verdi.

Ailesi, Okubo'nun hayatı boyunca Fukuşima nükleer santralinin yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında bulunan Iitate köyünün dışına çıkmadığını, tahliye kararının onun ölümüne yol açtığını ifade etti.

Okubo'nun ailesi TEPCO'dan 60 milyon yen tazminat talep etmişti.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tazminat, nükleer felaket, Japonya, fukuşima
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