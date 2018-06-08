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Fuego Yanardağı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 109'a yükseldi

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı.

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Fuego Yanardağındaki patlamalarda ölü sayısı 109a yükseldi

Guatemala'daki yanardağ faciasında bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükselirken 200'e yakın kişi ise hala kayıp.

Fuego Yanardağı'nda devam eden patlamalar, kurtarma çalışmalarını sekteye uğratıyor. Evlerinden olan binlerce kişi ise yemek, su ve barınacak yer bulmak için mücadele ediyor. 

Yetkililer, 200'e yakın kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğunu, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedilmişti.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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