Fuego Yanardağı’ndaki ölümcül patlamanın izleri uzaydan görüldü

Guatemala’nın başkenti Guatemala Şehri'nde bulunan Fuego Yanardağı’nda, 3 Haziran’da büyük bir patlama meydana geldi.

Ölümcül kül, kaya parçaları ve sıcak gaz karışımından oluşan piroklastik akıntılar, yanardağın çevresinde ve bölgede faciaya sebep oldu. Son 40 yılın en büyük patlamasında en az 75 kişi yaşamını yitirdi, 192 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Fuego Yanardağı, patlamayla birlikte kül ve lav püskürtmeye başladı. Kül bulutu, yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle başkent Guatemala Şehri de dahil olmak üzere 70 kilometrelik alana yayıldı.

Fuego’nun üzerini kaplayan ve yayılmaya devam eden kül bulutunu, NASA Dünya Gözlemevi görüntüledi.

Bazı evler yok oldu

Patlamalar, püsküren lavlar ve küller, El Rodeo Köyü'ndeki evleri yok etti ve burada yaşayan insanları yaktı.

3200'den fazla kişi tahliye edildi

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1,7 milyon kişi etkilendi

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber