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Buradasınız : » » Fransızların yüzde 52'si Katalonya'nın bağımsızlığını desteklemiyor

Fransızların yüzde 52'si Katalonya'nın bağımsızlığını desteklemiyor

Fransızların yüzde 52'si Katalonya'nın bağımsızlığını desteklemiyor.

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Fransızların yüzde 52si Katalonyanın bağımsızlığını desteklemiyor

Odaxa araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, Fransızların yüzde 52'si Katalonya'nın bağımsızlığını destekliyor musunuz sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketini destekleyenlerden bağımsızlığa karşı çıkanların oranının ise yüzde 58 olduğu kaydedildi.

Fransa'nın herhangi bir bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılması halinde destek verip vermeyecekleri sorusunu ankete katılanların sadece yüzde 19'u "Evet" diye yanıtladı.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 80'i, 1 Ekim'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumuna İspanya hükümetinin verdiği tepkiden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

İspanyol güvenlik güçleri Katalonya'nın bazı yerlerinde sandıkları kaldırmış, buna direnen Katalanlara sert bir biçimde müdahalede bulunmuştu.

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde bu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 1 Ekim'deki referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, İspanya'nın anayasal birliğini desteklediklerini söylemişti.

Fransa'nın "Kuzey Katalonya" olarak bilinen Pyrenees-Orientales bölgesinde İspanya'nın Katalonya bölgesindeki insanlarla yakın bağları bulunan yaklaşık 470 bin kişi yaşıyor.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un, bağımsızlık referandumu sonuçlarını bugün meclise sunması bekleniyor.

Etiketler: fransızlar, Katalonya, Bağımsızlık
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