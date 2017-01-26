  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.819
    EURO 4.105
  • BIST 83364.34
    ALTIN 146.823
Buradasınız : » » 'Fransızlar kendi para birimini kullansın'

'Fransızlar kendi para birimini kullansın'

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Fransızların günlük hayatta kendi para birimlerini kullanmaya geçilmesinin doğru olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransızlar kendi para birimini kullansın

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, günlük hayatta ulusal para birimine geçilmesini önerdi.

"Fransızlar günlük yaşamda kendi ulusal paralarını kullanmalı. Fransızların cüzdanında kendi ulusal paraları olmalı." diyerek Euro-1 radyo kanalına konuşan Le Pen, şirketler arasında da ortak para biriminin kullanılabileceğini söyledi.

"Şirketler ortak para birimi kullanılabilir"

Aşırı sağcı lider, "Geçmişte olduğu gibi şirketler arasında Ecu gibi ortak bir para birimi kullanılabilir. Bu para birimi doğrudan Fransızları ilgilendirmek zorunda değil. Bunu devletler ve büyük şirketler kullanabilir." ifadesini kullandı.

Avro ortak birimine geçilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia eden Le Pen, "Aralarında 4 kez Nobel ekonomi ödülü almış, 140’a yakın ekonomist avro para biriminin ekonomik rekabet için engel teşkil ettiği ve bunun sonucunda da işsizliğin arttığı görüşünde." dedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri nisan ve mayıs ayında iki turlu düzenlenecek.

Son anketler Le Pen’in ikinci tura rahat bir şekilde kalacağını ortaya koyuyor.

Etiketler: fransa, fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri, ulusal cephe lideri, Marine Le Pen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER