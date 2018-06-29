Fransızlar, hükümeti sığınmacı konusunda yeterli bulmuyor

Fransızların çoğunluğunun sığınmacılar konusunda hükümetin izlediği siyaseti yeterli bulmadığı ve Avrupa Birliği'ne (AB) güvenmediği ortaya kondu.

Odoxa-Dentsu Consulting araştırma şirketinin Le Figaro gazetesi ve kamu yayıncısı France Info için yaptığı ankete göre, araştırmaya katılan Fransızların yüzde 73'ü sığınmacılar konusunda hükümetin izlediği politikayı yeterli bulmuyor ve Avrupa Birliği'ne (AB) güvenmiyor.

Fransızların yarısı AB'de sığınmacıları istemiyor

Fransızların yüzde 51'inin sığınmacı kabul etmek istemeyen AB ülkelerine ekonomik yaptırım uygulanmasına karşı çıktığı belirtilirken, AB ülkelerine sığımacı kabul edilemesini istemeyenlerin oranı yüzde 48 olarak belirlendi.

Fransızların yüzde 60'ı, ülkesinin çok fazla sığınmacı kabul ettiğini düşünürken, yüzde 10 ise kabul edilen sığınmacı sayısını yetersiz buluyor.

Suriye veya Irak'tan gelen sığımacılar, katılımcıların yüzde 54'ünde endişe ve korku, yüzde 48'inde ise sempati ve merhamet uyandırıyor.

Anket, 27-28 Haziran'da 18 yaşından büyük 968 kişi ile yapıldı.

Kötü muamele tepkilere neden oluyor

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve pek çok sivil toplum örgütü, hükümeti sığınmacılara yönelik tavrından dolayı eleştiriyor.

Sığınmacıların kötü muamele görmesi, ilkel kamplardan tahliye edilenlerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi de tepkilere neden oluyor.

Kaynak: AA