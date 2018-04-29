Fransızlar 16 yaşından itibaren mecburi askerlik yapacak

Cumhurbaşkanı Macron tarafından kurulan çalışma grubu, zorunlu askerliğe yönelik hazırladığı raporu sundu. 16 yaşından itibaren Fransızların en az 1 ay mecburi askerlik yapması planlanıyor. İsteyen Fransız gençleri askerliğini uzatabilecek. Askerliğini uzatmak isteyenlere ücretli çalışma imkanı sunulacak.

Proje sorumlusu General Menaouine, "Yatılı olan ilk 1 aylık süreç içerisinde sportif faaliyetler, kriz yönetimi, cumhuriyet ve vatandaşlık ilkelerinin aşılanması amaçlanıyor" dedi.

Mayıs ayında onaylanması beklenen raporun öngördüğü askerlik modeli 2.4 ile 3.1 milyar euro'luk bütçe gerektiriyor. Fransız Silahlı Kuvvetleri ise zaten kısıtlanmış olan bütçesini paylaşmak zorunda olmaktan korkuyor.

Kaynak: İHA