Fransız üniversitelerindeki eylemler eğitimi sekteye uğrattı

Fransa'da, ülke genelinde yaklaşık 50 üniversite veya fakültede blokaj eylemleri sürüyor.

Başkent Paris'te çok sayıda üniversiteye ait kampüs ve fakülte binasında gösteriler devam ederken, Nanterre Üniversitesinde blokaj nedeniyle sınavlar yapılamadı.

Üniversite yönetimi, sınavların başka bir yerde yapılması da dahil çeşitli olasılıkları değerlendiriyor.

Ülkenin doğusunda yaklaşık 60 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Strasbourg Üniversitesinde bir süredir oturma eylemi yapan öğrenciler, bugünden itibaren tüm üniversiteyi kapatma kararı alındığını söyledi.

Montpellier'deki Paul-Valery Üniversitesinde ise mart ayından beri devam eden blokaja son vermek için rektörlük devreye girmek istedi.

Rektör Patrick Gilli, "Devletin sorumluluğunu yerine getirmesinin zamanının geldiğini" anlatarak, göstericilerin binadan uzaklaştırılması için çağrı yaptı.

Şehirde cumartesi günü düzenlenen gösteride şiddet olayları yaşandı ve 43 kişi gözaltına alındı.

Ouest France gazetesi de bir süredir kapalı olan Rennes-2 Üniversitesi Rektörü Olivier David'in, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasındaki sınavların ertelenmesinin gündemde olduğunu söylediğini yazdı.

Toulouse Jean-Jaures Üniversitesi de tamamen kapalı ve ülkenin diğer bölgelerinde de kısmi blokaj uygulaması sürüyor.

Fransa Hükümeti'nin şubat ayında Meclisten geçirdiği üniversiteye giriş ve eğitim reformunu protesto için öğrencilerin işgal ettiği üniversitelerden Paris'teki Sorbonne Üniversitesini polis, önceki gece operasyon düzenleyerek tahliye etmişti.

Kaynak: AA