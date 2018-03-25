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Buradasınız : » » Fransız politikacı "terör övgüsü" suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız politikacı "terör övgüsü" suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransa'da bir politikacı, rehine operasyonunda yaralanarak yaşamını yitiren jandarmanın ölümü hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle, "terörü övmek"ten gözaltına alındı.

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Fransız politikacı &quot;terör övgüsü&quot; suçlamasıyla gözaltına alındı

Kamu yayıncısı FranceInfo'da yayınlanan haberde, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisi üyesi siyasetçi Stephane Poussier'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde, Poussier'nin dün Twitter'da paylaştığı, 2014'te jandarma tarafından öldürülen Remi Fraisse isimli vatandaşa gönderme yaparak, "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" ifadelerine yer verdiği mesajının ülke çapında tepki ve kınamaya yol açtığı vurgulandı.

Poussier, "terörü övmek" suçu işlediği gerekçesiyle, Dives-sur-Mer kentindeki evinde gözaltına alındı.

Poussier'nin partisi Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin yayımladığı bildiride, Poussier'nin ifadelerinin en ağır şekilde kınandığı ve kendisinin derhal partiden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı saldırılarda ağır yaralanan 45 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatını kaybetmişti. Beltrame, Super U isimli süpermarketteki rehinelerden birinin yerine geçmiş, bu davranışıyla ulusal kahraman ilan edilmişti.

Beltrame'ın daha önce 4 yıl, Fransa cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de "Cumhuriyet Muhafızı" olarak görev yaptığı ve kısa süre önce bölgede bir terör saldırısı tatbikatını yönettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, jandarma, fransa
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