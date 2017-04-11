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Fransız polisi elektrikli testereli palyaço arıyor

Fransız polisinin, özellikle motosiklet sürücülerini korkutan ve elinde elektrikli testere bulunan palyaço kılığında bir kişiyi aradığı bildirildi.

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Fransız polisi elektrikli testereli palyaço arıyor

Fransız polisinin, özellikle motosiklet sürücülerini korkutan ve elinde elektrikli testere bulunan palyaço kılığında bir kişiyi aradığı bildirildi.

Franceinfo internet sitesinin haberine göre, Fransa'nın kuzeybatısındaki Cotes d'Armor bölgesinde pek çok motosiklet sürücüsü, elinde elektrikli testere bulunan palyaço kılığında bir kişi tarafından tehdit edildikleri şikayetinde bulundu.

Olayın bu hafta sonu gerçekleştiğini belirten şikayetçiler, palyaço kılığındaki kişinin sarı ve pembe ağırlıklı bir kıyafeti olduğu ve kaynak maskesi taktığı bilgisini aktardı.

Palyaçonun bazı motosiklet sürücüleri tarafından yakalanmaya çalışıldığı ancak kaçmayı başardığı bildirildi.

Polisin, beraberinde iki kişi olduğunu düşündüğü palyaço kılığındaki kişiyi aramaya devam ettiği kaydedildi. AA

Etiketler: Fransız polisi, palyaço
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