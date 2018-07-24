Fransız partilerden Macron'a "suskunluk" tepkisi

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla hakkında 1 Mayıs'ta bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma açılması Fransız partilerinin tepkilerine neden oldu.

Macron'un sessizliğine tepkiler

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumise) hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un darp olayından zamanında bilgilendirildiğini ve bu nedenle Fransa Ulusal Meclisi'nde bu konu hakkında bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

Sosyalist Parti'den ayrılarak geçen yıl "Generation.S" adli partiyi kuran Benoit Hamon da sosyal medya hesabından, Macron'un Ulusal Meclis ve Senato'daki ilgili komisyonlara darp olayıyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini belirterek, "Gerçekten her şey onun etrafından dönüyor. Emmanuel Macron, bütün gücü etrafından toplamayı istedi. Bu olayda gerçek nedir? Cumhurbaşkanı'nın etrafından paralel bir polis organize etmek iradesi var mı yok mu?" açıklamasını yaptı.

Sağ Cumhuriyetçi Parti'den milletvekili Valerie Boyer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan şu ana kadar açıklama gelmemesine tepki göstererek, Elysee Sarayı'nın sessizliğini bozması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA