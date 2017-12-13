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Buradasınız : » » Fransız milletvekilleri maaşlarının az oluşundan şikayetçi

Fransız milletvekilleri maaşlarının az oluşundan şikayetçi

Fransa'da çok sayıda milletvekili, ülkedeki ekonomik gidişat ve maaşlarının yetersiz oluşundan yakınıyor.

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Fransız milletvekilleri maaşlarının az oluşundan şikayetçi

Fransa'da L'Opinion gazetesinde yer alan araştırmaya göre, Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosunda görev yapan milletvekili ve senatörler, son dönemde ekonomik sıkıntılardan dolayı şikayetçi olmaya başladı.

Gazete, adının açıklanmasını istemeyen bir milletvekilinin, "Artık yemek için dışarıya daha az çıkıyorum, oldukça fazla makarna yiyorum, bodruma kaldırdığım eski elbiseleri çıkardım ve yakında daha uygun bir daireye taşınacağım." dediğini öne sürdü.

Le Monde gazetesi de milletvekillerinin son dönemde maaşlarının azlığı ve ay sonunu getirememekten şikayet ettiklerini sayfalarına taşıdı.

Gazete, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) üyesi bazı milletvekillerinin, aylık ortalama 5 bin avro olan milletvekili maaşının, seçilmeden önceki kazançlarının çok altında kaldığını ve bu nedenle zor bir dönem geçirdiklerini yazdı.

Konu ülke gündeminde en çok konuşulan olaylar arasına girerken birçok kişi, ödenekler hariç asgari ücretin yaklaşık 4 katı ücreti yetersiz bulan milletvekillerine sosyal medyada yayımladıkları mesajlarla tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, Fransa milletvekili maaşları
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