  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Fransız medyası grevi böyle duyurdu: Fransa acı çekiyor

Fransız medyası grevi böyle duyurdu: Fransa acı çekiyor

Fransa'da demiryolu işçilerinin de katılmasıyla büyüyen grev dalgası, Fransa sokaklarını karıştırdı. Fransız medyası şehirlerde çıkan kaosu, Fransa acı çekiyor başlığıyla verdi.

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Fransız medyası grevi böyle duyurdu: Fransa acı çekiyor

Fransız demiryolu işçileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reformlarını yeniden şekillendirme konusundaki kararlılığını sınayacak bir eylem dalgası başlattı.

Dün başlayan eylemler, ikinci gününde daha da şiddetlendi.

Polis, göstericilere sert müdahale etti.

Milyonlarca Fransız yolcu, eylemler yüzünden aksaklık yaşadı.

Fransa'da trenlerle 4.5 milyon yolcu taşınıyor.

Fransız medyası, yaşanan olayları Fransa acı çekiyor başlığıyla paylaştı.

Grev yetkilileri, grevin süresinin Macron'un eylem planına müdahale etmemesi durumunda daha da uzayabileceğini açıkladı. 

Fransa'da geçtiğimiz ay başlayan grevler dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı aldı.

Düzenlenen gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katıldı. Protestolara emekliler de destek verdi.

Son olarak Air France ve ülkede çöp işleme çalışanları da grev kararı aldı.

Kaynak: Reuters, AFP

Etiketler: grev, fransa, demir yolu
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