Fransız meclisinde ceket ve kravat zorunluluğu kalktı

Fransız parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste erkek milletvekillerinin genel kurul çalışmalarına ceket ve kravat ile katılma zorunluluğu kuralında değişikliğe gidildi.

Meclis Başkanlık Divanından yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen toplantıda meclisin erkek üyelerine yönelik kılık-kıyafet yönetmeliği hakkındaki raporun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar milletvekillerini kılık-kıyafet konusunda zorlayıcı bir kuralın olmadığı hatırlatılarak, erkek üyelere genel kurul salonunda ceket ve kravat zorunluluğu getirmenin söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Öte yandan yerel basın, Başkanlık Divanının 2008'de aldığı, erkek üyelerin kravat takma zorunluluğu olduğu yönündeki kararına atıfta bulundu.

Le Monde gazetesi, kravat takmama yönündeki kararda, seçimler sonrası yeni meclise kravatsız katılan aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) grubunun etkili olduğu yorumunda bulundu.

Fransa Ulusal Meclisinde kravat ve ceket serbestisi sağlanırken, milletvekillerinin oturumlara gömlek ve pantolon ile katılma zorunluluğu kuralı devam ediyor. Kadın milletvekilleri de genel kurul çalışmalarına etek ve bluz ile katılabiliyor.

Ayrıca açıklamada, Ulusal Mecliste yaşanabilecek tacizlere karşı uyarıcı ve bilgilendirici kampanyanın başlatılacağı, her üyeye ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar sonrasında başvurabilecekleri hukuki yöntemlere dair brifing verileceği kaydedildi.