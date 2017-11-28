Fransız fenomen yardım istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan destek verdi

Jerome Jarre Fransız bir sosyal medya fenomeni.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Jerome ve arkadaşları, Myanmar’da Rohingya halkının yaşadığı drama dikkat çekmek için #lovearmyforrohingya (Rohingya için Sevgi Ordusu) etiketiyle bir yardım kampanyası başlattı.

Jerome, #ErdoganHelpRohingya (Erdoğan Rohingya’ya yardım et) etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Jerome, sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyurmak için tüm takipçilerine de mesajına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

“Herkese ihtiyacımız var, #ErdoganHelpRohingya (Erdoğan Rohingya’ya yardım et) etiketiyle Rohingya Misyonumuz için Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan yardım talep ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap gecikmedi.

Erdoğan attığı tweetde, “Sevgili Jerome, ihtiyaç sahipleri nerede olursa olsun biz hiçbir zaman yardım taleplerini geri çevirmeyiz. THY birlikteliğinde, yardım kuruluşlarımız Türk Kızılayı, AFAD ve TİKA ile #lovearmyforrohingya (Rohingya için Sevgi Ordusu) kampanyanızı destekleyeceğiz.” dedi.

Fransız sosyal medya fenomeni Jerome ve arkadaşları daha önce Somali için bir yardım kampanyası düzenlemiş, Türk Hava Yolları’ndan destek istemişti.

Jerome’nin çağrısı o dönemde de cevapsız kalmadı. Kampanya ile toplanan 200 ton yardım 6 ay boyunca THY uçakları ile Somali’ye ulaştırılmıştı.

TRT Haber