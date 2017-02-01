Fransız çifte vatandaşlar Trump'ın yasağından muaf

ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı getirdiği ülkelerin vatandaşları eğer Fransız pasaportuna sahipse, ABD'ye girebilecek.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın vize yasağı getirdiği Suriye, Irak, İran, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları eğer aynı zamanda Fransa vatandaşı iseler Fransız pasaportlarına verilecek vizeyle ABD'ye giriş yapabilecek.

Benzer bir karar İsviçre, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Danimarka'nın pasaportu taşıyan "çifte vatandaşlar" için de verilmişti. Trump'ın vize yasağı koyduğu ülkelerin vatandaşları eğer ilgili ülkelerin de pasaportuna sahipse, geçerli vizeyle ABD'ye giriş yapma hakkına sahipler. AA