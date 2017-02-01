  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.785
    EURO 4.072
  • BIST 86847.96
    ALTIN 146.323
Buradasınız : » » Fransız çifte vatandaşlar Trump'ın yasağından muaf

Fransız çifte vatandaşlar Trump'ın yasağından muaf

ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı getirdiği ülkelerin vatandaşları eğer Fransız pasaportuna sahipse, ABD'ye girebilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransız çifte vatandaşlar Trumpın yasağından muaf

ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı getirdiği ülkelerin vatandaşları eğer Fransız pasaportuna sahipse, ABD'ye girebilecek.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın vize yasağı getirdiği Suriye, Irak, İran, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları eğer aynı zamanda Fransa vatandaşı iseler Fransız pasaportlarına verilecek vizeyle ABD'ye giriş yapabilecek.

Benzer bir karar İsviçre, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Danimarka'nın pasaportu taşıyan "çifte vatandaşlar" için de verilmişti. Trump'ın vize yasağı koyduğu ülkelerin vatandaşları eğer ilgili ülkelerin de pasaportuna sahipse, geçerli vizeyle ABD'ye giriş yapma hakkına sahipler. AA

Etiketler: Fransız, çifte vatandaşlar, Donald Trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER