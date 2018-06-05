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Fransız çift, Türkiye'de gösterilen yakın ilgiyi unutmadı

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin hızı ve kalitesi Fransız çifti çok etkiledi. İstanbul Sultanahmet'te yere düşüp kolunu kıran turist, 112 ekibine mektupla teşekkür etti.

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Fransız Gabriel Gette ve eşi Nicole Gette İstanbul'a turist olarak geldi. Yaşlı kadın, Sultanahmet'te yürürken ayağı takılıp düştü.

Alemdar Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Köksal, olayı görür görmez onları makamına aldı ve 112'ye haber verdi.

"112 acil servisi aradım sağolsun arkadaşlar 5 dakika içinde geldiler bunun akabinde bir araç daha geldi ambulans bunlar memnuniyet duydular olaydan ilgiden alakadan dolayı."

"Türkiye'ye yine geleceğiz"

Bu yakın ilgi turist çifti çok mutlu etti. Fransız çift ülkelerine döner dönmez Ali Rıza Köksal'a ve 112 ekiplerine mektup yolladı. 

Mektupta teşekkürlerini ilettiler aynı zamanda onları Fransa'ya davet ettiler.

Gette çifti, Türkiye'ye bir kez daha geleceklerini de söyledi. Aynı zamanda Mektubu Türkçe'ye çevirmeyi de ihmal etmediler.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gabriel gette, fransa
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