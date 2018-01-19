Fransız belediyeden Filistin'i tanıma kararı

Gennevilliers'in Belediye Başkanı Patrice Leclerc, yazılı bir açıklama yaparak, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu.

Açıklamada, Aralık 2014'te hükümete Bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma tavsiyesinde bulunan tasarının Fransız Meclisi ve Senatosunda kabul edildiği hatırlatıldı ve dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un, 2 yıl içerisinde İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmazsa ülkesinin Filistin'i tanıyacağını belirttiği hatırlatıldı.

Açıklamada; Patrice Leclerc, tüm belediyeleri, Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanımayı reddettiği vurgulanan açıklamada, binlerce belediyenin resmi olarak bu yönde bir karar alması sonucunda Fransa'nın zorunlu olarak Filistin'i tanımış olacağı kaydedildi.

Pazartesi günü imzalanıp resmiyet kazanacak kararın, diğer belediyelerce de kabul edileceği bildiriliyor.

TRT Haber