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Fransız başkan sivrisineklerin semte girişini yasakladı

Fransa'da Briollay Belediye Başkanı Andre Marchand, sivrisinek istilası şikayetlerine cevap veremeyince "sivrisineklerin semte girişini yasaklayan" karar aldı.

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Fransız başkan sivrisineklerin semte girişini yasakladı

Fransa'nın batısında Maine-et-Loire bölgesindeki Briollay Belediye Başkanı Andre Marchand'ın semtin sivrisinek istilasına uğraması üzerine kendisine devamlı şikayette bulunan semt sakinlerine çaresizliğini anlatmak için ay başında "sivrisineklerin semte girişini yasaklayan" bir karar aldığı öğrenildi.

Marchand, basına yaptığı açıklamada, 3 bin kişinin yaşadığı Briollay'ın hazirandaki sellerden sonra sivrisinek istilasına uğradığını ve semt sakinlerinin de bundan şikayetçi olduğunu söyledi.

Semt sakinlerinin, sivrisinekler konusuna çözüm bulması için kendisine baskı yaptığını söyleyen Marchand, kendisinin de bu ay başında "sivrisineklerin semte girişini yasaklayan" bir karar almak zorunda kaldığını belirtti.

Marchand, "Bu (karar) insanlara bu konuda hiçbir şey yapamayacağımı anlatmanın mizahi yoludur." dedi.

Semtin çeşitli yerlerinde sivrisinekler için tuzaklar yerleştirdiğini ancak buna rağmen halkın hala şikayetçi olduğunu dile getiren Marchand, elinden daha fazla birşey gelmediğini kaydetti.

Marchand, kararı aldıktan sonra tesadüfen sivrisineklerin azaldığını ancak herhangi bir sel durumunda yeniden semtin sivrisinek istilasına uğrayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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