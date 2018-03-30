Fransız askerleri saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışıyor

Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Fransız Özel Kuvvetleri'nin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını belirtti.

Yerel kaynaklara göre, söz konusu tarihten bu yana Fransız Özel Kuvvetleri'ne mensup 70'den fazla asker DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında üslü.

Fransız kuvvetler, saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışıyor.

Üssü ABD askerleri kontrol ediyor

ABD ordusu, Harab Işk'da askeri hava üssü inşa ederken, yakınındaki çimento fabrikasını da alanına katmıştı. Üs, koalisyon adı altında faaliyet gösteren ABD askerlerinin kontrolünde. Üssün bir kısmında da Fransız askerleri barınıyor.

Fransa'nın Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gösteriyor.

Irak’tan Suriye’ye giriş çıkışları arttı

Terör örgütüyle işbirliği yapan Fransa Özel Kuvvetleri'nin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriyor. Yerel kaynaklar, son üç gündür söz konusu unsurların Irak'tan Suriye'ye giriş çıkışlarının arttığına dikkati çekti.

Fransa'nın YPG/PKK'ya desteği tepki gördü

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştü.

Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vaat ederek Münbiç'e asker göndereceğini yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sert tepki göstererek, "Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır" ifadelerini kullandı.

Lafarge hadisesi

Fransız inşaat şirketi Lafarge, 2010 yılında Suriye'nin kuzeyine bir çimento fabrikası açtı.

Şirketin iç savaşın ikinci yılından itibaren, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla 1,5 yıl süreyle terör örgütü DEAŞ'a rüşvet verdiği ortaya çıktı.

Daha sonra DEAŞ'ın ele geçirerek işlettiği fabrikayı ABD destekli YPG/PKK ele geçirdi ve üs olarak kullanmaya başladı.

Kaynak: AA