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Buradasınız : » » Fransız Alpleri'nde çığ alarmı

Fransız Alpleri'nde çığ alarmı

Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Alpler bölgesinde çığ tehlikesine karşı en yüksek uyarı seviyesi anlamına gelen "kırmızı alarm" verildi.

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Fransız Alplerinde çığ alarmı

Fransa'da, kış turizminin merkezi olarak gösterilen Alp sıra dağlarının bir bölümünün yer aldığı Savoie bölgesinde aşırı kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarı seviyesi turuncudan kırmızıya çıkarıldı.

Yüksek sıradağlar ve yerleşim birimlerinin çığ tehlikesi altında olduğu kaydedilerek, bölgede ilk kez uyarı seviyesinin kırmızıya çıkarıldığı vurgulandı.

Aşırı kar yağışı nedeniyle Fransa'nın güneydoğusundaki birçok bölgede verilen turuncu alarm devam ediyor.

Resmi yetkililerin görüşlerine yer veren yerel basın, Alpler bölgesindeki çığ tehlikesinin devam edeceğini, kırmızı uyarı seviyesinin ise yarın turuncuya çekilmesinin beklendiğini duyurdu.

Öte yandan, aynı bölgede bulunan Tignes Kayak Merkezi'nde 39 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının dün öğle saatlerinden beri kayıp olduğu bildirildi.

Bölgede geçen yıl şubat ayında meydana gelen çığ felaketinde 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, çığ, Alpler, alp dağları
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