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Fransa'yı karıştıran reform tasarısı onaylandı

Fransa’da devlet tekelindeki demiryollarını yeniden yapılandıran ve demiryollarının özelleştirilmesine olanak sağlayan reform tasarısı Senato’da onaylandı.

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Fransayı karıştıran reform tasarısı onaylandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un seçim programının önemli bir parçası olan demiryolu reformu, parlamentonun iki kanadında kabul edilen metinler arasında farklılıklar olduğu için Meclis Uzlaştırma Komisyonu'na gidecek.

Uzlaşılan tasarının da 13 Haziran’da kabul edilmesi bekleniyor.

Reform, demiryollarının borçlarının 35 milyar euro'luk bölümünün devlet tarafından üstlenilmesi, demiryolu ulaşımının özelleştirilmesi ve rekabete açılması, çalışanlarına iş koşulları sebebiyle tanınmış statünün kaldırılmasını öngörüyor.

Fransa sokaklarını cehenneme çeviren reform kararı

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF), Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un demiryolları reformunu protesto için greve başlama kararı almıştı.

Demiryolu işçilerinin grevine daha sonra memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları, kara ve havayolu çalışanları, öğrenciler, emekliler ve polisler de destek vermişti.

İlk gösterilere 500 bine yakın kişi katılmıştı.

Ülke çapında ulaşım neredeyse durma noktasına gelmişti.

Reformlara karşı çıkan protestocular, polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Pek çok üniversitede eğitime ara verilmişti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: reform tasarısı, protesto, grev, fransa, Demiryolu
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