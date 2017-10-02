Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında kundaklanma ihtimali

Fransa'nın Mulhouse kentinde dün akşam meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının büyük olasılıkla kundaklama sonucu çıktığı öne sürüldü.

Mulhouse Cumhuriyet Savcısı Dominique Alzeari, düzenlediği basın toplantısında, yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yangının büyük olasılıkla kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Elimizdeki tüm bulgular bizi bu kanıya götürüyor." dedi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin kesin olarak belirlenemediğini ifade eden Alzeari, soruşturmanın en kısa sürede açılacağını bildirdi. 8 yaralıdan durumu ağır olan 3'ünün Nancy ve Metz'deki hastanelere kaldırıldığını açıklayan Alzeari, diğer yaralıların Mulhouse'da tedavi edildiğini belirtti.

Yangın sırasında bölgede bulunan ve 2 saat içinde gözaltına alınan 28 yaşındaki kişinin en önemli şüpheli olduğunu açıklayan Alzeari, şüphelinin kundaklama ve haneye tecavüz gibi suçlardan sabıkasının bulunduğu bilgisini verdi.

Semt sakinleri ise gözaltına alınan kişinin, yangını haber veren ve kapıları çalarak dışarı çıkmalarını sağlayan komşuları olduğunu belirtti. Semt sakinleri, itfaiyenin geç gelmesi üzerine tepki gösteren bu kişinin polislerce olay yerinde gözaltına alındığını söyledi.

Yaralıları binadan dışarı taşıyan ve yan blokta oturduğunu belirten Ali Gündoğdu ise "Gözaltına alınan genci tanıyoruz, herkese haber verdi. İtfaiyenin geç gelişine tepki gösterdiği için orada gözaltına alındı" ifadesini kullandı. AA