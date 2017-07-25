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Fransa'nın güneyinde dört ayrı noktada orman yangını

Fransa'nın güneyindeki farklı bölgelerde ve Korsika adasında çıkan yangınlarda 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Fransanın güneyinde dört ayrı noktada orman yangını

Fransa'nın güneyindeki farklı bölgelerde ve Korsika adasında çıkan yangınlarda 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın güneyinde Vaucluse, Alpes-Maritimes, Var bölgelerinde ve Korsika adasında dün çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık bin görevlinin çalıştığı ve 10'u yangın söndürme uçağı olmak üzere toplamda 19 uçak kullanıldığı bildirildi.

AB'den iki yangın söndürme uçağı talep etti

Yangınlarda 15 polis ve 4 görevlinin yaralandığı bildirilirken, Fransa'nın AB'den iki yangın söndürme uçağı talep ettiği kaydedildi.

Yangınlarda 3 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtilen haberlerde, özellikle Var bölgesindeki şiddetli rüzgardan dolayı itfaiye erlerinin yangını kontrol altına almakta zorlandığı belirtildi.

Dün, Var bölgesindeki yangının civarındaki bir otoyol bir süre kapatılmış ve bazı bölge sakinlerinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Etiketler: fransa, orman yangını
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