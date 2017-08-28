  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.446
    EURO 4.115
  • BIST 110168.48
    ALTIN 143.836
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'nın "First Lady"sinin ilk röportajı rekor kırdı

Fransa'nın "First Lady"sinin ilk röportajı rekor kırdı

Magazin dergisi Elle'in, Fransa'nın eşinden 25 yaş büyük "First Lady"si Brigitte Macron ile yapılan ilk röportaja yer verdiği sayı, derginin son 10 yılda en çok satılan sayısı oldu

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransanın &quot;First Lady&quot;sinin ilk röportajı rekor kırdı

Magazin dergisi Elle'in, Fransa'nın eşinden 25 yaş büyük "First Lady"si Brigitte Macron ile yapılan ilk röportaja yer verdiği sayı, derginin son 10 yılda en çok satılan sayısı oldu.

Derginin 18 Ağustos tarihli sayısı, 530 bin satılarak rekor kırdı.

64 yaşındaki Brigitte Macron'un eşi Emmanuel Macron cumhurbaşkanı olduktan sonra verdiği ilk röportajın yer aldığı sayının dağıtım tarihi, gördüğü ilgi dolayısıyla uzatıldı ve şu ana kadar ulaşılan satış rakamının son 10 yılın rekoru olduğu kaydedildi.

Macron, ilk röportajında, "Eşimin tek hatası benden genç olmak." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Elle, Brigitte Macron, röportaj, Emmanuel Macron
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER