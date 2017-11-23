  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.924
    EURO 4.656
  • BIST 105026.11
    ALTIN 162.796
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Fransa'nın AB üyesi bir ülkede yapılan reforma söz söyleme hakkı yok'

'Fransa'nın AB üyesi bir ülkede yapılan reforma söz söyleme hakkı yok'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Polonya'da yargı alanında getirilen reform hakkında açıklamalarda bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransanın AB üyesi bir ülkede yapılan reforma söz söyleme hakkı yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Fransa ile Polonya arasında tarihi ve yakın ilişkilerin olduğunu ifade eden Macron, Polonya'da yargı alanında gerçekleştirilen reformlar hakkında, "Fransa'nın AB üyesi bir ülkede yapılan bir reform hakkında söz söyleme hakkı yoktur. Szydlo'ya AB Komisyonu ile yapıcı ilişkilerini devam ettirmesi tavsiyesinde bulundum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında eğitim alanında ikili anlaşmaların ve çalışmaların yapılacağına değinen Macron, Polonya'nın başkent Paris'te 12 Aralık'ta düzenlenecek İklim Zirvesine katılacak olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Bütün reformlar demokrasi ve özgürlük ilkelerine uygundur"

Szydlo ise Macron ile AB Komisyonu ve Polonya arasındaki ilişkileri ele aldıklarını belirterek, "(AB ve Polonya'da yargı alanında yapılan reformlar) Bütün reformlar demokrasi, özgürlük, egemenlik ve dayanışma ilkelerine uygundur." diye konuştu.

Szydlo, Polonya'nın AB ile reformlar konusunda yapıcı bir ilişki kurmaya hazır olduğunu belirterek, AB'nin Fransa ve Polonya olmadan reform gerçekleştiremeyeceğini savundu.

AB içerisinde çalışmak üzere bir başka ülkeye gönderilen kişiler konusunda Fransa ile Polonya arasında fikir ayrılığı olduğunu kaydeden Szydlo, bu konuda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Macron, fransa, Avrupa Birliği, polonya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER