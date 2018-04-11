  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Fransa'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Fransa'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'ye askeri müdahalede bulunulması halinde hedeflerinin Esed rejimi değil, rejimin kimyasal silahları olacağını söyledi.

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Fransadan Suriyeye saldırı sinyali

Fransa'nın Suriye krizinin tırmanmasını istemediğini ve şu sıralar ABD ve İngiltere gibi ortaklarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Macron, Suriye konusundaki kararı önümüzdeki günlerde duyuracaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan da yer alabilir

Prens Muhammed bin Selman da Paris’te yaptığı açıklamada, Suriye’nin kimyasal silahlarının hedef alınacağı olası bir uluslararası müdahalede, ülkesinin de yer alabileceğini söyledi. Bin Selman, "Koşullar bunu gerektirirse, olabilir" dedi. 

Trump ve May görüştü

Beyaz Saray'dan ise, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki telefon görüşmesine dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Trump ile May'in, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının devamına izin vermeme konusunda mutabık kaldığı belirtildi. İki lider, Beşşar Esed'in insan hayatını hiçe saymasını kınadı.

Trump, Latin Amerika gezisini iptal etti

Dün Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek için ABD’de olacağını, Latin Amerika Zirvesi için Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görevlendirileceğini açıklamıştı.

48 saat vermişti

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, 48 saat içerisinde Suriye ile ilgili önemli bir karar açıklayacaklarını beyan etmişti. Askeri seçeneklerin masada olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hiçbir seçenek masanın dışında değil" cevabını veren Trump, saldırının sorumlularıyla ilgili de, "Eğer Rusya, Suriye, İran ya da hepsi beraberse bunu göreceğiz ve cevapları yakında öğreneceğiz" demişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, suriye, may, Macron, kimyasal saldırı, İngiltere, fransa, Esed, abd
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