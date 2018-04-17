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Fransa'dan Suriye'ye çağrı: Duma'ya girişlere acilen izin verin

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün Duma'ya girişi için acilen izin vermesini istedi.

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Fransadan Suriyeye çağrı: Dumaya girişlere acilen izin verin

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı sonrasında oluşan kanıtların büyük ihtimalle kaldırılmış olabileceği ihtimaline de yer verildi.

Rusya: Yarın giriş yapılacak

Rusya, kimyasal silah iddialarını araştırmak üzere ülkeye gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Çarşamba günü Duma'ya erişimine izin verileceğini açıkladı.

ABD: Ruslar müdahale etmiş olabilir

Dün Lahey'de yapılan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) toplantısında ABD Büyükelçisi Kenneth Ward, "Rusların saldırının yapıldığı yere gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. OPCW heyetinin etkili bir soruşturma çabalarını saptırmak için olay yerine müdahale etmiş olabileceklerinden kaygılanıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters, AFP

Etiketler: suriye, kimyasal, fransa
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