  • 23 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.631
  • BIST 118579.91
    ALTIN 162.35
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'dan Suriye'de kimyasal silah kullanımına yaptırım kararı

Fransa'dan Suriye'de kimyasal silah kullanımına yaptırım kararı

Fransa, kimyasal silah üretimine ve kullanılmasına destek verdikleri gerekçesiyle 25 tüzel kişi ve yöneticisinin mal varlıklarını dondurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransadan Suriyede kimyasal silah kullanımına yaptırım kararı

Fransa yönetimi, kimyasal silah ve gaz üretiminde rolü olduğu gerekçesiyle 25 tüzel kişi ve yöneticisinin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

Suriye'de kimyasal silah ve gaz üretiminde rolü olan, aralarında Fransız, Suriyeli, Lübnanlı, Çinli şirket ve yöneticilerinin de olduğu 25 tüzel kişi ve yönetici var.

Mal varlığı dondurulan tüzel kişilik ve şirket yöneticileri arasında metal, elektronik ve aydınlatma sistemleri ithalat ve dağıtımı yapan Paris, Beyrut ve Şam merkezli şirketler bulunuyor.

Yaptırım uygulanan tüzel kişilik ve şirket temsilcilerinin arasında Esed rejimi mensuplarının olmadığı öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu Fransa'da 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ocak'ta "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gitti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransa'ya gidiyor

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, kimyasal silah, fransa, Esed
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER