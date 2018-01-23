Fransa'dan Suriye'de kimyasal silah kullanımına yaptırım kararı

Fransa yönetimi, kimyasal silah ve gaz üretiminde rolü olduğu gerekçesiyle 25 tüzel kişi ve yöneticisinin mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

Suriye'de kimyasal silah ve gaz üretiminde rolü olan, aralarında Fransız, Suriyeli, Lübnanlı, Çinli şirket ve yöneticilerinin de olduğu 25 tüzel kişi ve yönetici var.

Mal varlığı dondurulan tüzel kişilik ve şirket yöneticileri arasında metal, elektronik ve aydınlatma sistemleri ithalat ve dağıtımı yapan Paris, Beyrut ve Şam merkezli şirketler bulunuyor.

Yaptırım uygulanan tüzel kişilik ve şirket temsilcilerinin arasında Esed rejimi mensuplarının olmadığı öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu Fransa'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ocak'ta "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Fransa'ya gidiyor

Kaynak: AA