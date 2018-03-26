Fransa, İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizi sonrasında Rusya'ya tepki olarak 4 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD 60 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'tan bir yetkili Türkiye'ye gelecek
Zeytin Dalı Harekatı, Tel Rıfat’la hedefine ulaşacak
2023'te Türkiye'nin otoyol ağı 5 bin kilometreyi aşacak
Rusya'dan NATO ve AB üyesi ülkelerin kararına yanıt
Fransa'dan Rusya'ya ajan tepkisi
Hollanda, Rus diplomatları sınır etme kararı aldı
Danimarka 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
Çekya, 13 Rus diplomatı sınır dışı etti