Fransa'dan Mali'de askeri operasyon

Mali'nin kuzeyindeki Tinzaouatene bölgesinde Fransız güçlerinin düzenlediği hava saldırısında, Mağrip El-Kaidesi üyesi olduğundan şüphelenilen 10 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, askeri kaynaklar, Mali'de konuşlu Fransız askerlerinin "Barkhane Operasyonu" kapsamında Cezayir sınırına yakın bölgede teröristlere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kaynaklar, Tinzaouatene'de iki aracın hedef alındığı saldırıda Mağrip El-Kaidesi üyesi olduğundan şüphelenilen 10 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Fransız güçleri bölgedeki terörist ve silahlı gruplara karşı birkaç gündür askeri operasyon yürütüyor.

Fransa, Mali'de konuşlandırdığı "Barkhane" adlı 4 bin kişilik askeri birliğiyle terörle mücadelede Batı Afrika ülkelerine destek veriyor. Bamako'da 2 Temmuz 2017'deki G5 Sahel Ülkeleri Zirvesi'nde alınan kararla Çad, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya'nın oluşturduğu 5 bin kişilik askeri güç ağustos ayından bu yana bölgede terörle mücadele için görev yapıyor.

Kaynak: AA