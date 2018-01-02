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Fransa'dan İran'daki protestolara ilişkin açıklama

İran'da geçen perşembe başlayan ve hızla büyüyen protestolarla ilgili Fransa'dan da bir açıklama geldi.

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Fransadan İrandaki protestolara ilişkin açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın İran'daki protestolara ilişkin, Fransız yetkililerin İran'daki protestoları yakından takip ettiği ve özgür bir şekilde gösteri yapmanın temel bir hak olduğunu belirttiği vurgulanarak, "Fransa, çok sayıda gözaltına alınan ve mağdur olanlara karşı endişe duyuyor." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın İran hükümetiyle görüşmelerinde, protestolar ve insan hakları konularının en önde yer alacağı kaydedildi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri, Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa dışişleri bakanlığı, İran protestolar
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