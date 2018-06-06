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Fransa'dan İran'a uranyum uyarısı

Fransa, İran'ın "nükleer anlaşma bozulursa uranyum zenginleştirme kapasitesini artırılabilir" açıklamasının, kırmızı çizgiye tehlikeli yakınlıkta bir adım olduğunu söyledi.

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Fransadan İrana uranyum uyarısı

2015 yılında İran ile büyük devletler arasında yapılan anlaşmayı ABD'ye rağmen yaşatmak için gösterilen çabaların devam ettiğini söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın uranyum açıklamasını eleştirdi.

"Kırmızı çizgiyle oynamak tehlikelidir"

Le Drian Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, "İran'ın uranyum açıklaması, kırmızı çizgiye tehlikeli yakınlıkta bir adım. Kırmızı çizgiyle oynamak her zaman tehlikelidir" dedi.

İran ile Batılı ülkeler arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok kusurlu" olarak nitelediği anlaşmadan geçen ay çıkmasından bu yana yeniden canlılık kazandı.

Netanyahu'dan Fransa'ya İran çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün Paris ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Fransa'dan, İran'ın "bölgesel saldırganlığına" odaklanmasını istedi.

Netanyahu Fransa'yı nükleer anlaşmadan çıkması için ikna etmeye gerek kalmadığını çünkü İran'ın maruz kalacağı ekonomik baskılar nedeniyle bu anlaşmanın işlemez hale geleceğini söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: uranyum, Jean-Yves Le Drian, iran, fransa
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