Fransa'dan İran açıklaması: İsrail'in iddiaları ayrıntılı şekilde incelenmeli

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, İsrail İstihbarat Servisi'nin iddialarının, nükleer anlaşmada kalıcı güvence sağlamada itici güç olabileceğini söyledi. Sözcü Mühll, "Bu bilgi ayrıntılı incelenmeli ve değerlendirilmeli" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığını iddia etmiş, İran ise iddiaları yalanlayarak Netanyahu'ya "yalancı çoban" benzetmesi yapmıştı.

Netanyahu: İran nükleer silah üretmeye çalışıyor

Netanyahu Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye ulaştığını söylemiş, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirmişti. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini savunmuştu.

İran ise, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ciddi sonuçları olacağını açıklamış, nükleer faaliyetlerin yeniden başlatılabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters