  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.571
    EURO 4.195
  • BIST 103057.39
    ALTIN 148.05
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'dan IKBY'ye uyarı

Fransa'dan IKBY'ye uyarı

Le Drian, IKBY'nin pazartesi günü düzenlediği gayrimeşru referandumla ilgili "Bağımsızlık ilanı olursa Ortadoğu'da yeni krizlere neden olur." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransadan IKBYye uyarı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) pazartesi günü düzenlediği gayrimeşru referandumla ilgili "Bağımsızlık ilanı olursa Ortadoğu'da yeni krizlere neden olur." dedi.

Le Drian, BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, IKBY'nin Irak'ın yeniden inşasına entegre olmasının arzu edildiğini söyledi.

IKBY ile Irak'ın uzlaşması gerektiğini kaydeden Le Drian, bağımsızlık ilanı için uygun bir zaman olmadığını vurguladı.

Le Drian, "Bağımsızlık ilanı olursa DEAŞ'ın Irak'ta yenilgiye uğratıldığı bu dönemde Ortadoğu'da yeni krizlere neden olur." ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, 2005 anayasasına aykırı olduğu için dün IKBY tarafından yapılan referandumu ve sonuçlarını tanımadığını açıklamıştı.

Etiketler: fransa, IKBY, Le Drian, ıkby referandum, Barzani
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER