Fransa'dan IKBY'ye referandum uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili "uygun olmayan bir girişim" değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ülkesinin son diplomatik gelişmelere ilişkin tutumu hakkında basın toplantısı düzenledi.

IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu konusunda Bağdat ve Erbil'i görüşmeye çağıran Le Drian, Irak anayasasında, otonomi konusunda çok önemli unsurlar olduğunu ve bu konuların diyalog yoluyla korunması gerektiğini vurguladı.

Le Drian, "Bağımsızlık referandumu bize göre uygun olmayan bir girişimdir." dedi.

Türkiye ve İran da yaptıkları sert açıklamalarla IKBY'nin referandumu iptal etmesini istemişlerdi.

Diğer taraftan Irak Federal Mahkemesi 25 Eylül referandumunun durdurulması kararını vermiş, Irak Yönetimi de çeşitli açıklamalarla referanduma tepkilerini dile getirmişti. En son, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İran

İran ile yapılan nükleer anlaşmayla ilgili de açıklamalarda bulunan Le Drian, bu anlaşmanın aşırı nükleer silahlanma sarmalından kaçınmak için çok önemli olduğunu kaydetti.

Le Drian, "anlaşmayı rafa kaldırabileceğini" belirten ABD Başkanı Donald Trump'ı da, savundukları anlayış yönünde hareket etme konusunda iknaya çalışacaklarını bildirdi.

Fransız Dışişleri Bakanı, nükleer denemelerle ABD ve komşularını tehdit eden Kuzey Kore'ye de yaptırımlar yoluyla baskı uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini savundu.

Le Drian, etkili yaptırımların askeri seçeneğe de gerek bırakmayacağını kaydetti.