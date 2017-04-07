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Fransa'dan ABD'nin Suriye'yi vurmasına ilişkin açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, ABD'nin Suriye'de hava üssünü vurmasının Esed rejimine yönelik bir "uyarı" olduğunu söyledi.

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Fransadan ABDnin Suriyeyi vurmasına ilişkin açıklama

Moritanya'da basın mensuplarına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından bilgilendirildiğini belirterek, "Kimyasal silahların kullanımı korkunç bir gerçek ve bu cezalandırılmalı çünkü bir savaş suçu. ABD'nin hava saldırısı, suçlu Esed rejimine yönelik verilen bir sinyal. Gelecek Esed'le olmayacak. Bu bir uyarı." dedi.

Rusya ve İran'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i desteklemenin "anlamsız" olduğunun farkına varması gerektiğine dikkati çeken Ayrault, "Cenevre'de daha önce alınan kararları uygulamanın zamanı. Yani Suriye'de siyasi geçiş süreci için samimi ve etkili müzakerelere yeniden başlamak gerekiyor." diye konuştu.

Ayrault ayrıca Twitter hesabından bugün yayımladığı mesajda, Esed'in "savaş suçlusu" olarak yargılanması gerektiğini savundu.

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