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Fransa'dan ABD'nin Kudüs kararına tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını onaylamadığını açıkladı.

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Fransadan ABDnin Kudüs kararına tepki

"ABD bu kararla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarını ihlal etmiş ve uluslararası hukuka aykırı davranmıştır" diyen Le Drian, ABD'nin Kudüs kararını onaylamadıklarını söyledi.

Le Drian, İsrail güçlerinin Filistinlilere orantısız güç kullanımını da eleştirerek, ilgili makamları harekete geçmeye çağırdı.

ABD'nin provokatif kararı

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'deki büyükelçiliğini, Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıldönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: israil, fransa, filistin, büyükelçilik, abd, kudüs
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