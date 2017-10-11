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Fransa'daki yangında yaralanan bir Türk daha hayatını kaybetti

Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim'de çıkan yangında ağır yaralanan bir kişinin daha öldüğü açıklandı.

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Fransadaki yangında yaralanan bir Türk daha hayatını kaybetti

Fransa'nın Mulhouse kentinde 1 Ekim Pazar gecesi çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan Nihal Ertuç'un, tedavi gördüğü Metz Üniversite Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ertuç ailesinden yapılan açıklamada, yangından kurtarılan ve vücudunda yüzde 60 yanık bulunan anne Ertuç'un, dün gece hayatını kaybettiği belirtildi.

Kundaklama sonucu çıkan yangında ailenin 9 yaşındaki kızı Sanem hayatını kaybetmiş ve İstanbul'da toprağa verilmişti. Aileden baba İsmail Ertuç yangında hafif yaralanmış, 8 yaşındaki oğulları Eyüp ise ağır yaralı olarak Nancy Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Türk nüfusun yoğun yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde 1 Ekim'de çıkan yangında 3'ü Türk vatandaşı 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Yangında ölen Aksu ailesinden Damla ve Emirhan kardeşler 7 Ekim'de Kahramanmaraş'ta toprağa verilmişti. Damla ve Emirhan'ın yangından ağır yaralı olarak kurtarılan babası Oğuzhan'ın tedavisi Metz Üniversite Hastanesi'nde devam ediyor.

Etiketler: nihal ertuç, Fransa yangın, mulhouse yangın
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