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Fransa'daki yangında ölen Türk vatandaşları için tören

Fransa'nın Mulhouse kentindeki yangında hayatını kaybeden üç Türk vatandaşının cenazeleri, Mulhouse Türk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Türkiye'ye gönderildi.

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Fransadaki yangında ölen Türk vatandaşları için tören

Fransa'nın Mulhouse kentinde pazar gecesi çıkan ve savcılığın kundaklama ihtimali üzerinde durduğu yangında ölen Sanem Ertuç (9), Damla Aksu (7) ve Emirhan Aksu (6) için Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Türk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Strazburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi Hamurcu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, yangında ölen üç çocuğun okudukları Brossolette İlköğretim Okulunun müdürü ve öğretmenleri de yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sanem, Damla ve Emirhan'ın cenazeleri, Türkiye'ye gönderildi.

Sanem Ertuç'un yarın İstanbul Ümraniye'de, Damla ve Emirhan'ın ise memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verilecekleri belirtildi.

Yangında ağır yaralanan, 9 yaşındaki Sanem Ertuç'un annesi Nihal Ertuç ve erkek kardeşi Eyüp Ertuç ile Damla ve Emirhan'ın babası Oğuzhan Aksu'nun tedavilerinin Nancy ve Metz şehirlerindeki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Bu arada, cenaze törenine Fransa'dan resmi bir temsilcinin katılmaması dikkati çekti.

Etiketler: fransa, Mulhouse, Fransa yangın
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