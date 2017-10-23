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Fransa'daki yangında 2 bin hektar alan zarar gördü

Fransa'nın Korsika Adası'nda çıkan yangında 2 bin hektar alan kül oldu.

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Fransadaki yangında 2 bin hektar alan zarar gördü

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda çıkan orman yangınından 2 bin hektarlık alan etkilendi.

Korsika Valisi Gerard Gavory, yaptığı açıklamada, adanın kuzeyindeki Ville-di-Paraso kentinde dün sabah başlayan yangının diğer bölgelere sıçradığını belirtti.

Yangın nedeniyle bir evin zarar gördüğünü, 122 evin elektriğinin kesildiğini ifade eden Gavory, 85 kişilik itfaiye ekibinin 20 araçla müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Fransa'nın güney bölgelerinde ve Korsika Adası'nda temmuz ve ağustos aylarında ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, orman yangını, Korsika Adası
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