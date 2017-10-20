  • 20 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.672
    EURO 4.327
  • BIST 108488.69
    ALTIN 151.041
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'daki ulaşım grevi insanları yolda bıraktı!

Fransa'daki ulaşım grevi insanları yolda bıraktı!

Fransa'da ülke çapında altı sendikanın çağrısıyla yapılan grevler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransadaki ulaşım grevi insanları yolda bıraktı!

Fransa'da ülke çapında altı sendikanın çağrısıyla yapılan grevler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ülkede 127 ayrı iş yerinde toplam yaklaşık 50 bin işçinin katıldığı grevler, Lyon, Bordo, Marsilya, Nice, Montpellier, Grenoble ve Lille gibi büyük şehirlerde toplu ulaşımı önemli şekilde etkiledi.

İşçiler, ülke çapındaki grevlerde çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Grevler nedeniyle Lille'de otobüs, Marsilya'da bazı önemli metro hatları kullanılamadı. Nice'te tramvaylar tamamen dururken, Lyon'da ise bütün kamu ulaştırma hizmetlerinde aksama oldu.

Paris'te ise işverenler ile sendikalar arasında anlaşmazlık olmadığı için greve gidilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: grev, Fransa ulaşım, fransa grev, fransa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER