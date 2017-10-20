Fransa'daki ulaşım grevi insanları yolda bıraktı!

Fransa'da ülke çapında altı sendikanın çağrısıyla yapılan grevler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ülkede 127 ayrı iş yerinde toplam yaklaşık 50 bin işçinin katıldığı grevler, Lyon, Bordo, Marsilya, Nice, Montpellier, Grenoble ve Lille gibi büyük şehirlerde toplu ulaşımı önemli şekilde etkiledi.

İşçiler, ülke çapındaki grevlerde çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Grevler nedeniyle Lille'de otobüs, Marsilya'da bazı önemli metro hatları kullanılamadı. Nice'te tramvaylar tamamen dururken, Lyon'da ise bütün kamu ulaştırma hizmetlerinde aksama oldu.

Paris'te ise işverenler ile sendikalar arasında anlaşmazlık olmadığı için greve gidilmedi.

Kaynak: AA