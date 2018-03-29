  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fransa'daki Türklere ait binanın kundaklanma anı kamerada

Fransa'daki Türklere ait binanın kundaklanma anı kamerada

Fransa'nın Flers kentinde Türklere ait iki katlı bina kundaklandı. Saldırganın benzin döküp cayır cayır yaktığı binanın güvenlik kameraları kayıttaydı.

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Fransa'da Türklere ait binanın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Flers kentinde Türklerin hem ev, hem de iş yeri olarak kullandığı bina, gece saatlerinde saldırıya uğradı.

Saldırgan sabaha karşı elinde bir benzin bidonuyla gelip binayı kundakladı.

Saldırıda bir kişi yaralandı. İki katlı binada ağır maddi hasar meydana geldi.

"Dört çocuğumu uyandırıp evden çıkmak istedim"

Saldırının tanıkları olayı TRT Haber'e anlattı:

"Oğlum gelip beni uyandırdı gece. Anne odamda ateş var duman var. Dumanın yavaşça yayıldığını görünce dört çocuğumu uyandırıp evden çıkmak istedim."

Flers'de yaşayan Türk toplumu olaya büyük tepki gösterdi.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonları ile birlikte Avrupa'da örgüt yandaşlarının Türklere yönelik saldırıları da arttı.

Avrupa'da Türk ve Müslümanların hedef alındığı onlarca saldırı düzenlendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fransa kundaklama, fransa
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